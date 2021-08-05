Затримання банди рекетирів у Харкові: СБУ провела обшуки у представників «Нацкорпусу»

Представники харківського «Нацкорпусу» вже заявили, що йдеться про політичний тиск

Сьогодні у Харкові й області почалися масштабні обшуки та затримання представників «Нацкорпусу» представниками Служби безпеки України. Раніше «Главком» писав, що СБУ затримала на Харківщині банду, яка «трусила» бізнесменів. Як виявилося, йдеться саме про учасників «Національного корпусу».

Зі свого боку, видання Deтектів info, посилаючись на власні джерела серед силовиків, повідомляє, що в четвер співробітники головного слідчого управління СБУ затримали кількох представників обласного осередку політичної партії «Національних корпус». Їх, як стверджують журналісти, звинувачують у створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізується на рекеті.

Як стверджує видання, «фронтмени угруповання протягом не менше трьох останніх років «кошмарили» заклади охорони здоров'я та підприємців, які надають ритуальні послуги на території Харківської області». Нібито серед них – 27-річний виходець з групи футбольних фанатів Harkiv Hooligans/Kharkov City Patriots та один із лідерів місцевого «Нацкорпусу» Сергій Величко (Чилі / Чіллі-Віллі), а також 31-річний учасник «азовського руху» Артем Мошенський, якого в липні поранили з пістолета в Харкові та який нині перебуває на лікуванні в Ізраїлі.

Сергій Величко та Артем Мошенський Фото: detective-info.com.ua

Журналісти пишуть, що угрупованню інкримінують кілька епізодів кримінальних злочинів у Харківській області, зокрема вимагання з погрозами застосування насильства, умисним знищенням і пошкодженням транспорту.

Інсайдер стверджує, що після проведення 50 обшуків за місцем проживання та в приміщеннях, які використовували представники «азовського руху», були знайдені зброя та боєприпаси.

Усього ж, за версією ЗМІ, затримані семеро учасників банди, зокрема Величко.

В Офісі генпрокурора з цього приводу пишуть: «Затримані семеро учасників, зокрема організатори, підозрювані у вимаганні, перешкоді законній господарській діяльності й створенні злочинної організації та участі в ній».

У відомстві зазначають, що в діяльності організації всього були задіяні майже 50 осіб, серед яких чинні співробітники правоохоронних органів із досвідом ведення бойових дій.

«Вони спеціалізуються на скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, також вимагали гроші у співробітників установ охорони здоров'я і суб'єктів господарювання, які надають ритуальні послуги на території Харкова й області», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, щомісячно організація заробляла більше 1 мільйона гривень.

На ситуацію вже відреагував керівник харківського «Нацкорпусу» (за сумісництвом – голова громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації) Костянтин Немічев. На своїй сторінці у Facebook він назвав обшуки у своїх соратників «політичним тиском».

«Зеленський почав зачистку вулиці, розуміючи, що восени його чекають масові протести. Це говорить про одне — він готується до здавання України і боїться патріотів, які не дадуть йому це зробити!» – заявив Немічев.

На фотографії зліва направо – Величко та Немічев

Нагадаємо, 5 серпня у Харківській області правоохоронці затримали банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.