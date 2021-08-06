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    СБУ затримала в Києві терористку «Ісламської держави»

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    Затримана учасниця терористичної організації &laquo;Ісламська держава&raquo; перебувала у розшуку за лінією Інтерполу - СБУ затримала в Києві терористку «Ісламської держави»
    Затримана учасниця терористичної організації «Ісламська держава» перебувала у розшуку за лінією Інтерполу
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Громадянка однієї з країн центральної Азії на своїй батьківщині вербувала наймаців на війну в Сирії

    Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

    Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка на підставі подання завідомо неправдивих відомостей отримала посвідку на постійне проживання.

    Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

    Операція з розшуку й затримання проводилась спільно зі Святошинським управлінням поліції у Києві.

    Як повідомлялося, в червні Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполучерез вчинення злочинів терористичного характеру. Зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

    Також у Полтавській області працівники СБУ затримали громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол.

    СБУ завершила досудове розслідування щодо керівника «військово-патріотичного клубу» «Амазонки» на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої «ДНР».

    Теги: ІДІЛ СБУ Київ тероризм іноземці
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    СБУ затримала в Києві терористку «Ісламської держави»