СБУ затримала в Києві терористку «Ісламської держави»

Затримана учасниця терористичної організації «Ісламська держава» перебувала у розшуку за лінією Інтерполу

Громадянка однієї з країн центральної Азії на своїй батьківщині вербувала наймаців на війну в Сирії

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка на підставі подання завідомо неправдивих відомостей отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція з розшуку й затримання проводилась спільно зі Святошинським управлінням поліції у Києві.

Як повідомлялося, в червні Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполучерез вчинення злочинів терористичного характеру. Зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Також у Полтавській області працівники СБУ затримали громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол.

СБУ завершила досудове розслідування щодо керівника «військово-патріотичного клубу» «Амазонки» на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої «ДНР».