Долітались. Суд заарештував 13 російських авіалайнерів

Літаки заарештовані через незаконні польоти до окупованого Криму

Український суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка незаконно здійснювала польоти до пункту пропуску «Сімферополь-авіа» в окупованому Криму. Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

«Досудовим розслідуванням встановлено неодноразове порушення службовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на окуповану територію, порядку в’їзду та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам України», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що російський авіаперевізник із 2019 року незаконно переправляв людей пасажирськими літаками Airbus через держкордон України з порушенням норм міжнародного та українського законодавства. Назву компанії не називають.

«Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями до окупованого Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден», – повідомила прокуратура.

Слідство також встановило, що наразі щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.

У прокуратурі нагадали, що загалом арешт наклали на 211 літаків, які здійснювали незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова. Також прокуратура зверталася до Укрбюро Інтерполу з проханням внести літаки-порушники до бази міжнародного розшуку.

Україна закрила повітряний простір над Кримом після того, як у 2014 році півострів анексувала Росія, зокрема закрила аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти в ці аеропорти та з них є порушенням законів України. Водночас російські авіакомпанії всупереч законодавству продовжують літати до анексованого півострова.