Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)

Під час обшуків знайдено документи, які можуть служити доказовою базою для слідства

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«Цього разу черга дійшла до фейкового «первого заместителя мэра Херсона». Під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства», – йдеться в повідомленні.

Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від російського диктатора. Зазначається, що ним колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч «нової влади».

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«Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно. Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні «русской глубинки», – зазначають в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Сальдо під час обшуків знайшли цікаву бібліотеку. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». А також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.