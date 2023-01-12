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Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
Коли ЗСУ стали звільняти Херсон, Сальдо кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами
фото з відкритих джерел

Під час обшуків знайдено документи, які можуть служити доказовою базою для слідства

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Цього разу черга дійшла до фейкового «первого заместителя мэра Херсона». Під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства», – йдеться в повідомленні.

Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від російського диктатора. Зазначається, що ним колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч «нової влади».

«Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно. Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні «русской глубинки», – зазначають в ДБР.

Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото) фото 1

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Сальдо під час обшуків знайшли цікаву бібліотеку. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». А також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.

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Теги: росія окупанти війна путін Украина Володимир Сальдо

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