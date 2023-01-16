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Брав участь у бойових діях на сході України. Відкрито провадження на депутата Держдуми РФ

Олександра Садова
glavcom.ua
Брав участь у бойових діях на сході України. Відкрито провадження на депутата Держдуми РФ
Олексій Журавльов у місті Ізюм Харківської області
скріншот з відео

Журавльов інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту

Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті. Про це повідомляє пресслужба відомства.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Журавльов регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків «интернациональная бригада «Пятнашка»».

Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту.

Крім цього, розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України. Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої «денацифікації» та знищення 2 млн українців.

Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених «Л/ДНР».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
  • ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.

Нагадаємо, у червні 2022 року стало відомо, що депутат Державної думи Росії, очільник російської шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов перебував в ОРДЛО. Він долучився до окупантів у складі формування найманців «Пятнашка». 

Депутат стверджував, що перебуває на передовій. Діє з «інтернаціональним» формуванням, куди входять найманці з окупованих росіянами частин Грузії – Абхазії та Південної Осетії.

Також повідомлялося, що депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов погрожував світу ядерним ударом. В ефірі російського телебачення, він став розповідати, що використання ядерної зброї ледь чи не обов'язкове. За його словами, Росія може перехоплювати будь-які ракети, тож не треба боятися удару у відповідь.

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Теги: росія депутат ОРДЛО окупанти війна

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