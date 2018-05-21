Військовий, який підірвав гранату на Прикарпатті, поранив власну дружину

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Кафе у селі Лісна Тарновиця на Івано-Франківщині, де в ніч на 21 травня військовий кинув гранату

Дружина підривника зараз перебуває в лікарні

Військовий, який жбурнув гранату у мирних жителів в селі Лісна Тарновиця на Івано-Франківщині, серйозно поранив свою дружину. Один з місцевих жителів розповів, що військовий приїхав в село Лісна Тарновиця з Луганської області, пише «Обозреватель».

«Тут живе його дружина, він до неї приїхав. А конфлікт у них стався у кафе «Павутина», начебто навіть конфліктував із дружиною», - розповів один з місцевих.

У місцевому відділенні поліції також підтвердили – військовий не з місцевих, родом з Луганщини. Приїхав до дружини, і був разом з нею в кафе.

«Конфлікт у нього стався з двома хлопцями. Він жбурнув гранату у натовп біля кафе, в результаті постраждало дев'ять осіб. Серед них і його дружина, яка зараз перебуває в лікарні. Решта отримали поранення різного ступеня, більшість вже виписані додому», - розповіли в місцевому відділі поліції.

У восьми постраждалих – травми середньої тяжкості, а в одного чоловіка осколкова черепно-мозкова травма. Він знаходиться у реанімації, його життя під загрозою. Співмешканці ж військового в око потрапив осколок, і скоріш за все, вона не зможе на це око бачити. Інші вісім постраждалих – чоловіки.

Військовий зараз затриманий, йому обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант ЗСУ, який у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату. У кафе військовий перебував у вільний від служби час.

Співробітники МВС затримали військового, який кинув гранату. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування здійснює слідче управління НП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Також проводиться перевірка військової частини, в якій служив цей військовослужбовець (проходив службу за контрактом у військовій частині А3892 у гірсько-штурмовому батальйоні). Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Крім того, під час проведення обшуку в оселі, де мешкає військовослужбовець, виявили зброю та боєприпаси.