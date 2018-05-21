У військового, який підірвав гранату біля кафе, вдома знайшли арсенал зброї

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У помешканні контрактника виявили револьвер, понад два десятки патронів різного калібру та тротилові шашки

Під час проведення обшуку в оселі, де мешкає військовослужбовець, який кинув гранату у відвідувачів кафе на Прикарпатті, виявили зброю та боєприпаси. Про це повідомили у поліції.

Зокрема у помешканні військового-контрактника виявили револьвер, понад два десятки патронів різного калібру та тротилові шашки.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант ЗСУ, який у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату. У кафе військовий перебував у вільний від служби час.

Співробітники МВС затримали військового, який кинув гранату. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування здійснює слідче управління НП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Також проводиться перевірка військової частини, в якій служив цей військовослужбовець (проходив службу за контрактом у військовій частині А3892 у гірсько-штурмовому батальйоні). Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.