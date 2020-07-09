З України видворили кримінального «авторитета» на прізвисько Дід (фото)



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Правоохоронці видворили з України 55-річного уродженця Вірменії Фото: Нацполіція

Упродовж 15 років уродженцю Вірменії заборонено в’їжджати в Україну

У середу, 8 липня, за рішенням суду кримінального «авторитета» на прізвисько Дід примусово видворили за межі України. Упродовж 15 років йому заборонено в’їжджати на територію України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

55-річного уродженця Вірменії неодноразово затримували за порушення міграційного законодавства, за що його примусово видворяли за межі України. Попри заборону, чоловік знов незаконно повернувся в Україну. Щоби не потрапити до рук поліцейських, кожні три-чотири дні він змінював місця проживання.

На заваді його планам стали оперативниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області. Незважаючи на заходи конспірації, 28 квітня 2020 року кримінального «авторитета» затримали.

На чоловіка склали адміністративні протоколи та доставили його до Вознесенського райсуду Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про його затримання та поміщення до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства строком на шість місяців із подальшим видворенням.

Нагадаємо, за межі України було видворено «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський.

Раніше примусово залишили територію країни «злодії в законі» Тенго Гальський та Рубен Іванівський.