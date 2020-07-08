Поліція зловила в Києві одеситку, яка знімала кошти з чужих карток (фото)



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У 34-річної одеситки вилучили дублікати карток Фото: Нацполіція

Поліція розшукує співучасника шахрайки

У Києві слідчі затримали одеситку за підозрою у вчиненні шахрайських дій з банківськими картками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Деснянського управління поліції від представника банку надійшла інформація про те, що після спрацювання сигналізації банкомата на вулиці Оноре де Бальзака охорона банку затримала жінку з підробленими картками. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Зі слів начальника Деснянського управління поліції Юрія Герасименка, на камерах відеоспостереження видно, як підозрювана зі спільником підійшла до банкомату, вставила картку та набрала код, однак він не підійшов. Після чергового невірного вводу приїхала охорона банку та затримала шахрайку, а її співучасник втік.

«Ми попередньо встановили, що для реалізації своєї злочинної діяльності двоє українців на банкоматах міста Миколаїв встановили спеціальні пристрої для зчитування реквізитів та ПІН кодів банківських карток місцевих мешканців. Скопійовані дані вони переносили на пластикові картки, після чого знімали гроші у інших містах України. Правоохоронці виявили та вилучили у 34-річної одеситки дублікати карток та гроші у сумі 5 600 гривень. Окрім цього, слідчі заарештували автомобіль, на якому пересувалися злочинці», - зазначив Герасименко.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції спільно з Київською місцевою прокуратурою №3 фігурантці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі проводяться подальші оперативно-розшукові дії для встановлення та затримання іншого зловмисника. Із підозрюваною спілкуються слідчі, які готують матеріали для обрання їй запобіжного заходу. Встановлюється коло потерпілих осіб та сума завданих збитків», - додав Герасименко.