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    Із України видворили «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський

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    <span>Кахабера Орагвелідзе, відомого також як Каха Тбіліський, вислали з України</span> <div></div> <span></span> - Із України видворили «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський
    Кахабера Орагвелідзе, відомого також як Каха Тбіліський, вислали з України

    Злодія було затримано 1 березня на Буковині

    «Злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський видворено за межі України із забороною в’їзду до України впродовж трьох років. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    «Сьогодні, 8 липня, «злодія в законі» Кахабера Орагвелідзе на прізвисько Каха Тбіліський депортовано за межі України з забороною в’їзду до України впродовж трьох років», - йдеться в повідомленні.

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    Затримання «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський

    Повідомляється, що 1 березня 2020 року Каху Тбіліського затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі поблизу пропускного пункту «Селятин».

    Також відповідно до рішення Першотравневого районного суду Чернівців, його було поміщено до ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС України», з метою забезпечення примусового видворення за межі території України.

    Грузія поліція злочинець
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