Прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукує Інтерпол



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Естонця розшукували правоохоронні органи Німеччині за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із шахрайством

Ввечері 8 липня військовослужбовці Львівського та Чопського прикордонних загонів передали поліції іноземців, які знаходилися у міжнародному розшуку. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

«Громадянина Естонії виявили у львівському аеропорту, іноземець поспішав на свій рейс до Туреччини. Однак під час перевірки його документів відносно нього спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що естонця розшукували правоохоронні органи Німеччини за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із шахрайством», - повідомили у ДПСУ.

Крім того, зазначили прикордонники, у пункті пропуску «Тиса» прикордонники зупинили угорця, який також знаходився у міжнародному розшуку.

«За фактами виявлення розшукуваних злочинців проінформовано Укрбюро Інтерполу у місті Києві. Обидвох порушників передано співробітникам поліції», - йдеться у повідомленні пресслужби.

До слова, напередодні з України видворили «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський.