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    Кримінал

    Забув своє фото в пограбованій квартирі: поліція оголосила підозру окупанту

    Зловмисник &ndash; громадянин Російської Федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії - Забув своє фото в пограбованій квартирі: поліція оголосила підозру окупанту
    Зловмисник – громадянин Російської Федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії
    фото: «Українська правда»

    Світлина є вагомим доказом у провадженні

    Слідчі Нацполіції оголосили підозру російському окупанту, який сам себе сфотографував в Ірпені Київської області, коли грабував житло та залишив фото. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    «Загарбник брав участь у бойових діях та грабував помешкання місцевих жителів на тимчасово окупованій території м. Ірпінь. Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid. Зараз залишена на місці злочину світлина є вагомим доказом у кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні

    Поліцейські встановили, що зловмисник – громадянин Російської Федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515) збройних сил РФ.

    Зазначається, що в ході розслідування кримінального провадження вдалося у повному обсязі зібрати доказову базу причетності російського військового до злочинів, які він вчиняв під час окупації м. Ірпінь. Потерпілі та свідки дали показання, що підозрюваний грабував квартири місцевих жителів: привласнював їх гроші, побутову та комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі.

    Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Ймовірно, російський солдат залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.


    Теги: росія окупанти війна Ірпінь розслідування Україна окупація Polaroid #stoprussia
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    Забув своє фото в пограбованій квартирі: поліція оголосила підозру окупанту