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    Події в Україні

    Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін – СБУ

    Окупанти стверджують, що указ на мародерство особисто дав Путін - Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін – СБУ
    Окупанти стверджують, що указ на мародерство особисто дав Путін
    фото: з відкритих джерел

    Окупанти заздрять ЗСУ навіть через військову екіпіровку

    Крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Й загарбники дуже тому радіють. Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

    «Тобто це, короче, не карається кримінально, що ми мародеримо. Це дозволено. Путин дозволив же. Указ давав, що мародерство дозволено…» – розповідає загарбник у розмові з дружиною.

    Окупант заздрить старшині, який «телевізори намародерив, пральні машинки, гриль… все гребе!».

    Тож склав і собі «бізнес-план», хоча має дещо скромніші апетити. Для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самим.

    «Я сиджу в цих (намародерених – ред.) берцах, а вони, знаєш, як чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А візьми наші уставні: по два кілограми берец важить. У них, по-перше, нога потіє. А ці – продуває... З вентиляційної тканини, ну ох*ені…» – захоплюється загарбник.

    Увага! Присутня ненормативна лексика

    «Цікаво, чи надовго йому вистачить такого захоплення? Адже наші захисники зроблять усе, щоб загарбників у тих крадених берцях і поховали», – йдеться у повідомленні СБУ.

    Раніше СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні. За даними СБУ, росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

    Також Служба безпеки України опублікувала відео мародерства російських військ на Сумщині.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін – СБУ