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    Події в Україні

    Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото

    Окупант подумав, що фотоапарат не працює, так як фото було спочатку чорне - Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото
    Окупант подумав, що фотоапарат не працює, так як фото було спочатку чорне
    фото: «Українська правда»

    Polaroid-фотографії потрібно трохи часу, щоб проявитися

    В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія у коментарі «Українській правді».

    Ймовірно, він російський солдат залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.

    Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

    «Я знайшла його 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», – зазначає Валерія.

    Господарі виїхали з міста на період окупації.

    За словами Валерії, їхню квартиру почали грабувати першочергово. Росіяни вкрали понад 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть з діамантами. Також забрали інші невеликі цінні речі.

    «Я подзвонила у поліцію, але вони так і не передзвонили і не приїхали. Я відклала фото і фотоапарат, щоб передати потім їм», – додає жінка.

    Раніше повідомлялося, що російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі викрали в «Укрпошти» гроші, що були призначені на виплату пенсій, допомог і субсидій літнім громадянам та особам з-поміж вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото