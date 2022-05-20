Вкрав золоті сережки та інструменти. Мародеру з армії РФ оголошено підозру

Солдат Орехов та інші військові РФ завдали збитків громадянину України на суму 58 тис. грн

Солдат Орехов та інші військові РФ завдали збитків громадянину України на суму 58 тис. грн

Окупант обчистив помешкання мешканця села Мощун, коли той переховувався у лісі

Національна поліція оголосила підозру 29-річному заступнику командира бойової машини військової частини 32515 Росії Максиму Орехову у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 19 травня.

Підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ 6 березня 2022 року окупували села Мощун Київської області. Село було захоплено до 26 березня. Протягом часу окупації Орехов та його товариші по службі вдерлися до будинку, що на вулиці Вишнева, 2-А. Власник помешкання у той момент переховувався неподалік у лісі та спостерігав за мародерами.

Внаслідок незаконного проникнення росіяни винесли: набір автомобільних інструментів вартістю 800 грн, повітряний компресор (3,5 тис. грн), набір інструментів (2,5 тис. грн), 5,1 тис. грн готівки, золоті сережки (7 тис. грн), фотоапарат Canon (15 тис. грн) і відеокамеру Panasonic (24 тис. грн).

Отже, солдат Орехов та інші військові РФ завдали збитків громадянину України на суму 58 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні триває 86-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

За даними генштабу ЗСУ, на 20 травня українська армія ліквідувала 28700 окупантів та знищила 204 літаки ворога. Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.