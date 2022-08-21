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Загибель очільника СБУ Кіровоградщини: Офіс генпрокурора повідомив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загибель очільника СБУ Кіровоградщини: Офіс генпрокурора повідомив подробиці
У справі триває досудове розслідування
фото з відкритих джерел

У справі тривають невідкладні слідчі дії

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградаській області (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 21 серпня, в Кропивницькому було знайдено мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Теги: СБУ самогубство Кропивницкий Олександр Наконечний пістолет

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