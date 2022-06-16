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    Кримінал

    Закликав до геноциду: прокуратура оголосила підозру директору російського каналу

    Закликав до геноциду: прокуратура оголосила підозру директору російського каналу
    фото з відкритих джерел

    Підозру оголошено за публічні заклики до геноциду українського народу

    Генеральна прокуратура України оголосила підозру директору російського пропагандистського каналу. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора російському пропагандисту та журналісту повідомлено про підозру у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, директор мовлення телеканалу RT, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

    Російський пропагандист на YouTube-каналі та у Telegram закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між Росією та Україною із застосуванням насилля. Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності.

    Ім'я у повідомленні Офісу не названо, проте посаду директора мовлення телеканалу RT останніми місяцями обіймав Антон Красовський.

    Раніше повідомлялося, що підозру у держзраді оголосили колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році військовий зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Зараз корабель під його командуванням здійснює запуски крилатих ракет по території України.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна Україна окупація #stoprussia
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    Закликав до геноциду: прокуратура оголосила підозру директору російського каналу