Блогери викрили проросійського пропагандиста, який маскувався під благодійника

Ексречник Московської церкви просував проросійську пропаганду під виглядом волонтерства

Проросійський пропагандист Захарія Керстюк, який на сторінці заснованої ним благодійної організації bezdomnie.ua просував проросійські вкиди, був змушений видалити сторінку в Instagram.

Керстюк, про якого відомо, що він був прессекретарем Чернігівської єпархії УПЦ МП (де також став фігурантом скандальної історії про побиття), до початку війни займався допомогою безхатченкам. Але після початку активних бойових дій Instagram-сторінка bezdomnie.ua почала наповнюватися проросійськими публікаціями. Так, наприклад, роздмухувалася істерія навколо можливого вторгнення румунських військ до Молдови і навіть окупація ними так званого Придністров’я.

Також сторінка, зокрема, просувала ідею того, що саме завдяки Московській церкві західна частина України залишилася не втягнутою у повномасштабну війну.

Відомі українські блогери, зокрема, Сергій Притула, який допомагав Керстюку збирати і доставляти гуманітарну допомогу на Донбас, розкритикували проросійську діяльність і закликали своїх прихильників відповідно реагувати на заяви та меседжі Керстюка.

Після цього Керстюк заявив, що почав отримувати погрози – і змушений припинити свою ліяльність. Зараз уся інформація з Instagram-сторінки проєкту видалена. До того ж, сам благодійник-пропагандист поскаржився, що не зміг навіть отримати файл із архівом сторінки.

Нагадаємо, що на Донеччині родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю.