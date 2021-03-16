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    Мінʼюст не знайшов охочих придбати виправну колонію пвд Києвом

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    Територія Ірпінського виправного центру займає більше 8 га - Мінʼюст не знайшов охочих придбати виправну колонію пвд Києвом
    Територія Ірпінського виправного центру займає більше 8 га
    Фото: ua-times.com

    Потенційних покупців злякала велика ціна в 220 млн гривень

    Міністерству юстиції не вдалося продати виправну установу під Києвом в рамках широко розрекламованої «Великої приватизації тюрем». Як повідомляє «НВ», аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№ 132), який знаходиться в селищі Коцюбинське Київської області, не відбувся.

    Міністерство юстиції продає його в рамках великого розпродажу в'язниць, які вже не використовуються. Стартова ціна становила 220 млн грн.

    «Потенційні покупці розцінили стартову ціну як занадто високу і заявки не подали. Аукціон переноситься на квітень зі зниженням стартової ціни», – написав у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

    Нова ціна – 110,1 млн грн. Подати заявку можна протягом 30 днів.

    Всього Міністерство юстиції планує продати на аукціонах майно 35 виправних установ, які законсервовані і не використовуються. У Мін'юсті пояснюють, що на утримання закритих в'язниць держава витрачає мільйони гривень.

    Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

    На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

    При цьому під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень, в тому числі надмірну скупченість увʼязнених.

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

    Теги: міністр Міністерство юстиції ціни держава Facebook аукціон майно Денис Малюська
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