Мінʼюст не знайшов охочих придбати виправну колонію пвд Києвом

Потенційних покупців злякала велика ціна в 220 млн гривень

Міністерству юстиції не вдалося продати виправну установу під Києвом в рамках широко розрекламованої «Великої приватизації тюрем». Як повідомляє «НВ», аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№ 132), який знаходиться в селищі Коцюбинське Київської області, не відбувся.

Міністерство юстиції продає його в рамках великого розпродажу в'язниць, які вже не використовуються. Стартова ціна становила 220 млн грн.

«Потенційні покупці розцінили стартову ціну як занадто високу і заявки не подали. Аукціон переноситься на квітень зі зниженням стартової ціни», – написав у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Нова ціна – 110,1 млн грн. Подати заявку можна протягом 30 днів.

Всього Міністерство юстиції планує продати на аукціонах майно 35 виправних установ, які законсервовані і не використовуються. У Мін'юсті пояснюють, що на утримання закритих в'язниць держава витрачає мільйони гривень.

Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

При цьому під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень, в тому числі надмірну скупченість увʼязнених.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.