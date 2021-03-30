На нафтобазі під Києвом ділки «бадяжили» пальне (фото)
Під час обшуків правоохоронці вилучили підробленого пального на майже 5 млн грн
Служба безпеки України заблокувала схему нелегального збуту бензину і дизпалива сумнівної якості. Під час обшуків у ділків виявлено майже 230 тонн фальсифікованих нафтопродуктів на майже 5 млн грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на території Київської області.
За попередніми даними слідства, ділки змішували газовий конденсат і розчинники невідомого походження з сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони намагалися збільшити обсяг готової «продукції» і ухилитися від сплати податків.
Фальсифіковане пальне учасники схеми реалізовували через підконтрольні АЗС.
Під час слідчих дій за місцями виробництва і проживання організаторів оборудки правоохоронці, серед іншого, виявили:
- фінансово-господарську документацію із доказами протиправної діяльності;
- записи чорнової бухгалтерії.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи із викриття схеми проводились Управлінням СБУ у Полтавській області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.