На нафтобазі під Києвом ділки «бадяжили» пальне (фото)

Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на Київщині

Під час обшуків правоохоронці вилучили підробленого пального на майже 5 млн грн

Служба безпеки України заблокувала схему нелегального збуту бензину і дизпалива сумнівної якості. Під час обшуків у ділків виявлено майже 230 тонн фальсифікованих нафтопродуктів на майже 5 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на території Київської області.

За попередніми даними слідства, ділки змішували газовий конденсат і розчинники невідомого походження з сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони намагалися збільшити обсяг готової «продукції» і ухилитися від сплати податків.

Фальсифіковане пальне учасники схеми реалізовували через підконтрольні АЗС.

Під час слідчих дій за місцями виробництва і проживання організаторів оборудки правоохоронці, серед іншого, виявили:

фінансово-господарську документацію із доказами протиправної діяльності;

записи чорнової бухгалтерії.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи із викриття схеми проводились Управлінням СБУ у Полтавській області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.