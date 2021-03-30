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    На нафтобазі під Києвом ділки «бадяжили» пальне (фото)

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    Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на Київщині - На нафтобазі під Києвом ділки «бадяжили» пальне (фото)
    Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на Київщині
    Фото: СБУ

    Під час обшуків правоохоронці вилучили підробленого пального на майже 5 млн грн

    Служба безпеки України заблокувала схему нелегального збуту бензину і дизпалива сумнівної якості. Під час обшуків у ділків виявлено майже 230 тонн фальсифікованих нафтопродуктів на майже 5 млн грн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували потужності однієї з нафтобаз на території Київської області.

    За попередніми даними слідства, ділки змішували газовий конденсат і розчинники невідомого походження з сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони намагалися збільшити обсяг готової «продукції» і ухилитися від сплати податків.

    Фальсифіковане пальне учасники схеми реалізовували через підконтрольні АЗС.

    Під час слідчих дій за місцями виробництва і проживання організаторів оборудки правоохоронці, серед іншого, виявили:

    • фінансово-господарську документацію із доказами протиправної діяльності;
    • записи чорнової бухгалтерії.

    У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Заходи із викриття схеми проводились Управлінням СБУ у Полтавській області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

    Теги: СБУ кримінал бензин Київщина АЗС Полтавщина пальне
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