Збиття літака МАУ: Україна заявила, що Іран ігнорує відповідальність

8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ

Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність

Іран продовжує ігнорувати претензії України щодо авіакатастрофи пасажирського літака МАУ 2020 року. Цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність їхньої держави за збиття цивільного літака. Про це повідомляє МЗС України.

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Зазначається, що координаційна група серйозно та віддано ставиться до принципу мирного врегулювання міжнародних спорів.

«Із 2020 року група робила кілька спроб вирішити спір щодо збиття рейсу PS752 шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією відомства, ключовими темами під час обговорень була відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям рейсу PS752. Саме тому поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, Координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього спору в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

«Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одне від одного, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів», – додали в МЗС.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Літак був збитий силами іранської протиповітряної оборони, які, за твердженням влади Ірану, прийняли літак за військову ціль на тлі напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном.

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Іран визнав, що причиною стала людська помилка, допущена оператором управління радіолокаційною системою ППО.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, головного судового органу Організації Об'єднаних Націй, звинувачуючи Тегеран у порушенні «Монреальської конвенції» у зв’язку зі збиттям літака МАУ в 2020 році.