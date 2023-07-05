Збиття літака МАУ. Низка країн подає до Міжнародного суду

З Іраном не було досягнуто згоди щодо організації спільного арбітражу за збиття українського літака

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, головного судового органу Організації Об'єднаних Націй, звинувачуючи Тегеран у порушенні «Монреальської конвенції» у зв’язку зі збиттям літака МАУ в 2020 році. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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У своїй заяві держави стверджують, що Іран порушив низку зобов'язань за Монреальською конвенцією внаслідок збиття 8 січня 2020 року військовослужбовцями Корпусу вартових ісламської революції Ірану цивільного літака «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752.

Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, багато з яких були громадянами та резидентами держав-заявників, загинули в авіакатастрофі. Серед загиблих було 11 українців.

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На думку заявників, Іран не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконному та умисному вчиненню злочину, описаного в статті 1 Монреальської конвенції, включаючи знищення рейсу PS752. Іран також згодом не зміг провести неупереджене, прозоре і справедливе кримінальне розслідування відповідно до міжнародного права, стверджують держави-позивачки.

Канада, Швеція, Україна та Британія намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є всі чотири заявники та Іран.

Зазначимо, що Міжнародний суд ООН є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. Він був створений відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй у червні 1945 року.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.