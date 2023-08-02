Збиття літака МАУ. У Канаді родичі ще восьми жертв отримають компенсацію

8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ

Суд в Канаді ухвалив уже друге рішення щодо виплатити родичам жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані

Верховний суд провінції Онтаріо (Канада) постановив виплатити родичам восьми жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані понад 142 млн канадських доларів (близько 110 млн доларів США). Про це йдеться у заяві суду, повідомляє Укрінформ.

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Кожній родині було присуджено більш як 17 млн канадських доларів.

Це рішення ґрунтується на попередній постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

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Хоча Іран отримав повістку в суд, він не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, збройні сили країни, верховного лідера Аятолу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

Слід зазначити, що це вже друге подібне судове рішення у Канаді. Раніше родичам інших шести жертв катастрофи суд присудив 107 млн канадських доларів компенсацій.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Літак був збитий силами іранської протиповітряної оборони, які, за твердженням влади Ірану, прийняли літак за військову ціль на тлі напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном.

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Іран визнав, що причиною стала людська помилка, допущена оператором управління радіолокаційною системою ППО.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, головного судового органу Організації Об'єднаних Націй, звинувачуючи Тегеран у порушенні «Монреальської конвенції» у зв’язку зі збиттям літака МАУ в 2020 році.