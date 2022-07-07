Катастрофа літака МАУ. Авіакомпанія подала до суду на Іран

Компанія вимагає компенсацію

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) подала позов проти Ірану через збиття пасажирського літака рейсу PS752. Про це повідомила іранська служба «Радіо Свобода».

Позов датований січнем 2022 року. В ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції названі двома відповідачами. Позов містить вимоги щодо компенсації від Ірану.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

У лютому 2021 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис, де людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування і прокуратури України досліджують аудіозапис.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що українські прокурори роблять усе можливе, щоб встановити об'єктивну істину у справі, активно реалізовуючи інструмент направлення запитів про міжнародну правову допомогу. Водночас іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу, а останній із них узагалі залишила без реагування.