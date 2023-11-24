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Здавав ворогу найуразливіші місця енергосистеми. Працівник «Укренерго» постане перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Здавав ворогу найуразливіші місця енергосистеми. Працівник «Укренерго» постане перед судом
Чоловік перебуває під вартою
фото: Харківська обласна прокуратура

Маючи повний доступ до бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 62-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 62-річний харків‘янин – співробітник регіонального підрозділу «Укренерго» – підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області. 

Зазначається, що маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. 

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам РФ.

Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України. 

Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що на Херсонщині СБУ затримала депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. 

За інформацією СБУ, колаборант «здав» свого батька, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Росії. Батька забрали до місцевої російської катівні, де до нього застосовували численні тортури та намагались схилити до співпраці з рашистами.

Теги: Харківщина війна енергетика

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