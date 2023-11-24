Здав свого батька, щоб отримати посаду від Сальдо: СБУ затримала колаборанта

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

На Херсонщині СБУ затримала депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей», – йдеться у повідомлені.

За інформацією СБУ, колаборант «здав» свого батька, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Росії. Батька забрали до місцевої російської катівні, де до нього застосовували численні тортури та намагались схилити до співпраці з рашистами.

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При цьому зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.

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фото: пресслужба СБУ

СБУ повідомляє, що у псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з Росії між прихильниками кремлівського режиму.

Також колаборант неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.

Зловмисник з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

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Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Під час обшуків у нього вилучено:

паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року;

партійний квиток забороненої Партії регіонів;

пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Колаборанту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон. Втім, співробітники СБУ завадили цьому і затримали зловмисницю біля кордону з Євросоюзом