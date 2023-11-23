Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» заявило про складну ситуацію

Румунія, Словаччина та Польща надають Україні аварійну допомогу

Сьогодні споживання електроенергії продовжує зростати, в енергосистемі є дефіцит. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Вчора на запит «Укренерго» оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надали аварійну допомогу енергосистемі України. Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 23 листопада, ситуація залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.

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Вчора, 22 листопада, в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причини: споживання збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії.

Для зменшення навантаження на блоки теплових електростанцій при недостатньому обсязі імпорту, «Укренерго» було змушене активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 МВт*год.

«Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків», – додали енергетики.

Експорт сьогодні здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. Загальний обсяг 10 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 2 МВт.

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Імпорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт.

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