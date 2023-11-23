Енергетики ДТЕК переходять в посилений режим у Києві та області

За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру

Через погіршення погодних умов у Києві та області енергетики переходять у посилений режим. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться», – йдеться в повідомленні.

Енергетики нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликають бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.

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Раніше повідомлялося, що графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.