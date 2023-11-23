Енергетики ДТЕК переходять в посилений режим у Києві та області
За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру
Через погіршення погодних умов у Києві та області енергетики переходять у посилений режим. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
«За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться», – йдеться в повідомленні.
Енергетики нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликають бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.
Раніше повідомлялося, що графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.
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