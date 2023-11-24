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Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Енергетики готувалися до зими
фото ілюстративне

Похолодання до відключень не призведе, хоча і стане причиною додаткового навантаження на мережу

В Україні можуть почати відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Гринчук наголосила, що похолодання до відключень не призведе, хоча і стане причиною додаткового навантаження на мережу. За її словами, енергетики готувалися до такого сценарію. 

Зазначається, що навіть в умовах виходу певних потужностей у ремонт, Україна здатна забезпечити своїх громадян електрикою.

«Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів», – додала вона.

Енергоблоки виходили в аварійні ремонти і до того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Водночас несправності, спричинені погодними умовами, є стандартними і швидко усуваються.  

«На сьогодні ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів чи пошкоджень, через погодні умови – налипання снігу чи вітру – ми не плануємо запроваджувати графіки відключень», – резюмувала посадовиця. 

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: електроенергія війна Міненерго

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