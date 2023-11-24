Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Похолодання до відключень не призведе, хоча і стане причиною додаткового навантаження на мережу

В Україні можуть почати відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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Гринчук наголосила, що похолодання до відключень не призведе, хоча і стане причиною додаткового навантаження на мережу. За її словами, енергетики готувалися до такого сценарію.

Зазначається, що навіть в умовах виходу певних потужностей у ремонт, Україна здатна забезпечити своїх громадян електрикою.

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«Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів», – додала вона.

Енергоблоки виходили в аварійні ремонти і до того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Водночас несправності, спричинені погодними умовами, є стандартними і швидко усуваються.

«На сьогодні ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів чи пошкоджень, через погодні умови – налипання снігу чи вітру – ми не плануємо запроваджувати графіки відключень», – резюмувала посадовиця.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

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Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.