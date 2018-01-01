Жінка на Черкащині вкрала дитину. Її знайшли на Вінниччині

На Вінниччині поліція затримала жінку з вкраденою дитиною

Співробітники поліції Вінниччини за орієнтуванням поліції Черкаської області затримали жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку. Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України. За її даними, інформація від колег з Умані про викрадення півторарічної дівчинки надійшла до поліції Вінниччини 1 лютого. Орієнтування на



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Викрадачка дитини

На Вінниччині поліція затримала жінку з вкраденою дитиною

Співробітники поліції Вінниччини за орієнтуванням поліції Черкаської області затримали жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку. Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України.

За її даними, інформація від колег з Умані про викрадення півторарічної дівчинки надійшла до поліції Вінниччини 1 лютого. Орієнтування на жінку та дитину правоохоронці надали працівникам автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів.

Увагу на підозрілу жінку з дитиною звернув працівник однієї з автозаправок у Бершадському районі Вінниччини. Він побачив її у автомобілі таксі, водій якого заїхав заправитись. Небайдужий громадянин негайно повідомив цю інформацію до поліції.

Працівники бершадської поліції неподалік цієї заправки затримали правопорушницю. Свій вчинок 26-річна місцева мешканка пояснити не може. Вона вже має судимості за крадіжки.

Правоохоронці з’ясували, що затримана та матір з дитиною знаходились в гостях у спільної подруги. Скориставшись тим, що жінки вийшли з будинку без дитини, зловмисниця забрала дівчинку та втекла.

Поліцейські доставили дитину до лікарні, де її оглянули медики. За висновком лікарів, дівчинка здорова. Дитину передали матері, яка приїхала за нею у супроводі поліцейських з Черкащини. Правоохоронці доправили їх додому.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.