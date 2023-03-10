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Жителька Миколаївщини корегувала ракетні удари ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жителька Миколаївщини корегувала ракетні удари ворога
Отримані дані затримана надсилала через анонімний месенджер
СБУ

СБУ затримала ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Таким чином жінка потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Для збору інформації вона виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію.

Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.

У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила «крота» серед своїх працівників.

Теги: війна окупанти ракета СБУ

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