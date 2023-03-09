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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

СБУ зірвала велику спецоперацію кремлівського ГРУ

glavcom.ua
Спецоперація СБУ в Очакові – серйозна поразка російського ГРУ
фото з відкритих джерел

Cпецслужби РФ намагались захопити Очаків

Війна кожного дня дарує нам історії, гідні окремої книжки чи кінофільму. В час коли ми всі переживали за нашого розстріляного героя-бійця, стала відома історія  про зраду. СБУ зірвала велику спецоперацію кремлівського ГРУ по захопленню прифронтового Очакова. Й затриманий агент – відомий в Україні військовий.

Росіяни довго готували операцію по захопленню міста, але наша контррозвідка їх переграла. Послухав записи вербовки мера Очакова Бичкова в стилі «обирай яку хочеш посаду після захоплення міста». Мер вирішив за краще прийти в СБУ. Однак мене найбільше зацікавила фігура агента, який працював на РФ.

Лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена «За мужність», герой боїв за Слов’янськ та Краматорськ, колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко... Ви легко знайдете інтерв’ю з ним в мережі. Ідеальний агент з ідеальним алібі. Вже бачив пости побратимів Шевченка, які пізнали голос на записах переговорів з куратором ГРУ. Їх питання «чому Шевченко зрадив?» поки без відповіді.

Спецоперація СБУ в Очакові – серйозна поразка російського ГРУ. Cпецслужби РФ намагались захопити Очаків за тим планом, який раніше застосовували на Донбасі та в Криму: вербувати місцевих чиновників, обіцяючи їм посади після захоплення територій. Однак ця схема вже не працює. Бо Служба безпеки масово знешкоджує тих, хто починає співпрацювати з ворогом. Вони курять в небезпечних місцях або стають жертвами «випадкової» кулі, їхні авто вибухають чи потрапляють в несподівані ДТП.  Тому, росіянам все важче вербувати нових зрадників, а чиновників не надихають жодні посади. Вони знають про два шляхи від СБУ для колаборантів – могила або тюрма. І, чесно кажучи, дивлячись на звірства росіян, перший варіант здається більш бажаним.

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Теги: СБУ війна росія

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