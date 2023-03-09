СБУ викрила «крота» серед своїх працівників

Співробітниця СБУ називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі.

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Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що силовики викрили «крота» ФСБ на Харківщині – експрацівника Служби безпеки України. СБУ вже завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт.