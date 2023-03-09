Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила «крота» серед своїх працівників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила «крота» серед своїх працівників
СБУ

Співробітниця СБУ називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що силовики викрили «крота» ФСБ на Харківщині – експрацівника Служби безпеки України. СБУ вже завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт.

Теги: СБУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів
Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів
Сьогодні, 10:21
Спецоперація СБУ в Очакові – серйозна поразка російського ГРУ
СБУ зірвала велику спецоперацію кремлівського ГРУ
Сьогодні, 07:46
СБУ звертається до громадян бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих «запитів» від не встановлених абонентів
СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа
7 березня, 16:33

Кримінал

СБУ викрила «крота» серед своїх працівників
СБУ викрила «крота» серед своїх працівників
Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів
Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів
На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok
На Черкащині підлітки зняли український прапор із могили військового задля відео в TikTok
Богуслаєв жалівся на мародерство та обстріли «Мотор Січі»: оприлюднено таємні розмови (відео)
Богуслаєв жалівся на мародерство та обстріли «Мотор Січі»: оприлюднено таємні розмови (відео)
СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн
Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
48K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
40K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
13K
У Києві прогримів потужний вибух
12K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)

Новини

Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту