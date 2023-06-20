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Жителька Вінниччини намагалася вбити знайому ножем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жителька Вінниччини намагалася вбити знайому ножем
Зловмисниця затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання
фото: Нацполіція

Загрози життю 27-річній потерпілій немає, після надання медичної допомоги її відпустили додому

Спільне вживання алкогольних напоїв двома вінничанками закінчилось для однієї з них лікарняним ліжком, а для іншої – затриманням та перспективою провести 15 років у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що повідомлення про злочин працівники поліції отримали вранці 19 червня по спецлінії 102. Затримали підозрювану безпосередньо на місці вчинення злочину, патрульні поліцейські, які першими приїхали на виклик.

Подія сталась за місцем проживання потерпілої на вулиці Київській близько 6:00 ранку.

Після спільного відпочинку, між жінками, віком 27 та 35 років, виник конфлікт. Спочатку вони з’ясовували стосунки на вулиці, потім зловмисниця прийшла до потерпілої до квартири, де продовжилась суперечка. Старша з них взяла в руки кухонний ніж та нанесла молодшій численні колото-різані рани різних частинах тіла.

Загрози життю 27-річній потерпілій немає, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Зловмисниця затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управляння повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Триває розслідування.

Раніше вирок отримав дитель Вінниччини, який зґвалтував малолітню доньку.

Теги: Вінниця поліція поранення

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