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Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі
Кетлін Фолбіг завжди наполягала на своїй невинуватості
фото: BBC

Австралійку, на ім'я Кетлін Фолбіг називали «найстрашнішою серійною вбивцею Австралії»

В Австралії помилували жінку, яка відсиділа 20 років у в'язниці за звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох малих дітей. Про це пише BBC.

Всі вони помирали почергово протягом десяти років, але у 2003-му суд назвав малоймовірним твердження її захисту про те, що смерть настала з природних причин. Але нещодавно вчені надали результати нових досліджень, які вказують саме на це.

Кетлін Фолбіг називали «найстрашнішою серійною вбивцею Австралії» після того, як присяжні вирішили, що протягом десятиріччя вона вбила своїх синів Калеба і Патріка і дочок Сару і Лору.

Верховний суд штату Новий Південний Уельс засудив її до 40 років ув'язнення з можливістю дострокового звільнення не раніше ніж через 25 років.

Наразі справу 55-річної Фолбіг, яка завжди наполягала на своїй невинуватості, називають однією з найбільших судових помилок в Австралії.

Фолбіг заарештували після того, як за період з 1989 по 1999 рік раптово померли четверо її дітей, яким на момент смерті було від 19 днів до 19 місяців. Прокурори на суді запевняли, що жінка їх задушила.

При цьому речових доказів удушення або слідів тілесних ушкоджень дітей обвинувачення не надало.

У результаті Фолбіг засудили на підставі непрямих доказів: записів у її щоденниках, в яких ішлося, що материнство дається їй непросто і що вона звинувачує себе у смерті дітей.

Однак після нового розслідування, яке очолив суддя у відставці Том Батерст, прокуратура визнала, що їхнє розуміння причин смерті дітей змінилося.

Нове розслідування справи

У цьому розслідуванні фахівці припускали, що щоденники виконували роль способу для матері виразити свої почуття та пережити страшну подію, оскільки вона майже не мала підтримки. Крім того, експерти вважали, що неможливо, щоб всі четверо дітей були задушені без фізичних слідів.

Але основною причиною, яка змусила прокуратуру змінити свої погляди, стали висновки групи імунологів. Вони виявили у дочок Фолбіг, Сари та Лори, загальну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R, яка може спричиняти раптову зупинку серця.

Також знайшли докази того, що у її синів Калеба та Патріка була інша генетична мутація, яку вчені пов'язують із раптовим початком епілепсії у мишей.

За словами професорки Кароли Вінуеси, яка очолила дослідницьку групу з Австралійського національного університету, вони звернули увагу на незвичайну послідовність генів у ДНК Кетлін Фолбіг ще до того, як протестували зразки ДНК її дітей.

У понеділок генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі оголосив, що Батерст дійшов «переконливого висновку» про обґрунтовані сумніви у винуватості Фолбіг.

Внаслідок цього губернатор Нового Південного Уельсу підписав указ про повне помилування і розпорядився негайно звільнити Фолбіг з в'язниці.

«Для неї це було 20-річне випробування… Я бажаю їй спокою», – сказав Дейлі й додав, що подумки він також із Крейгом Фолбігом, батьком померлих дітей.

Професорка Вінуеса назвала рішення про помилування Фолбіг прекрасною подією, яка може дати надію іншим жінкам у подібних ситуаціях.

Що буде далі з Фолбіг

Прокурор Майкл Дейлі пояснив, що  нинішнє беззастережне помилування не скасовує вирок Фолбіг.

Рішення про скасування вироку зможе ухвалити апеляційний суд у кримінальних справах, якщо суддя Батерст передасть туди справу. Цей процес може тривати до року.

Якщо вирок скасують, Фолбіг потенційно зможе подати до суду на уряд Австралії та вимагати мільйони доларів компенсації.

Прецедентом є випадок австралійки Лінді Чемберлен, яку 1982 року неправомірно засудили до довічного ув'язнення за вбивство дочки-немовляти. Її випустили через три роки, визнавши допущену судову помилку.

Теги: вчені помилування розслідування прокуратура

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