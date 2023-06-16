Житель Вінниччини, який зґвалтував малолітню доньку, отримав вирок

Під час судового розгляду чоловік намагався запевнити, що не міг скоїти злочину

Засуджений у стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві зносини з 12-річною дівчинкою

Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції вирок місцевому жителю за зґвалтування своєї доньки. Призначене судом першої інстанції покарання залишено без змін – 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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«Прокурори у суді довели, що у вересні 2019 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві зносини з 12-річною дівчинкою. Злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості стосовно дитини вчинив за місцем свого проживання», – йдеться в повідомленні.

Під час судового розгляду чоловік намагався запевнити, що не міг скоїти злочину. Стверджував, що він був нетверезим та не пригадує, що відбувалося того дня.

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Вінницький апеляційний суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію сторони обвинувачення. Апеляційну скаргу засудженого залишено без задоволення. Також ухвалено рішення про включення інформації про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Києвській області затримали чоловіка, який систематично ґвалтував свою 13-річну доньку.

Раніше в Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку.

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Також на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.