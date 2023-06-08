Киянин жорстоко вбив власну матір під час сімейної сварки

76-річна жінка проживала разом з сином, який часто зловживав алкоголем

До чергової частини Голосіївського управління поліції в місті Києві надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Науки виявлено мертвою жінку, 1947 року народження. На тілі загиблої виявлено чисельні тілесні ушкодження у вигляді забійних ран голови, тулуба та кінцівок. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

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Під час проведення низки оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 76-річна жінка проживала разом з сином, який часто зловживав алкоголем. Так, під час чергової сварки дебошир жорстоко побив матір. Потерпіла від отриманих травм померла, а син з місця скоєння злочину зник.

«По «гарячих слідах» оперативники Голосіївського управління поліції встановили місце знаходження та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

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Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України -умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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