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Киянин жорстоко вбив власну матір під час сімейної сварки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Киянин жорстоко вбив власну матір під час сімейної сварки
Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

76-річна жінка проживала разом з сином, який часто зловживав алкоголем

До чергової частини Голосіївського управління поліції в місті Києві надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Науки виявлено мертвою жінку, 1947 року народження. На тілі загиблої виявлено чисельні тілесні ушкодження у вигляді забійних ран голови, тулуба та кінцівок. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

Під час проведення низки оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 76-річна жінка проживала разом з сином, який часто зловживав алкоголем. Так, під час чергової сварки дебошир жорстоко побив матір. Потерпіла від отриманих травм померла, а син з місця скоєння злочину зник.

«По «гарячих слідах» оперативники Голосіївського управління поліції встановили місце знаходження та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України -умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

51-річному киянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині чоловік живцем спалив власну жінку. Чоловік інсценував пожежу, аби позбутись своєї дружини, яка не могла рухатися. Він облив бензином жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, а потім підпалив.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки. Як зазначається, мешканці багатоквартирного будинку виявили в смітнику голову жінки. На місце викликали правоохоронців. Ті перевірили смітник і знайшли там решту частин тіла. Особу загиблої встановили – нею виявилася 60-річна місцева жителька. Менше ніж за добу правоохоронці знайшли і підозрюваного у її вбивстві. Ним виявився її 39-річний син.

Теги: вбивство Київ

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