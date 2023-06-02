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В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки: деталі моторошного вбивства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки: деталі моторошного вбивства
Слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину
фото: преслужба поліції

Менше ніж за добу правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві

В Одесі поліція розкрила моторошне вбивство 60-річної жінки. Частини її тіла були розкидані у різних сміттєвих контейнерах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Як зазначається, мешканці багатоквартирного будинку виявили в смітнику голову жінки. На місце викликали правоохоронців. Ті перевірили смітник і знайшли там решту частин тіла. Особу загиблої встановили – нею виявилася 60-річна місцева жителька.

Менше ніж за добу правоохоронці знайшли і підозрюваного у її вбивстві. Ним виявився її 39-річний син.

Встановлено, що між сином та матір'ю у неї вдома виникла сварка, під час якої чоловік завдавав матері множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її. Переконавшись, що жінка померла, він у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував по пакетах та пішов додому.

Наступного дня він повернувся, забрав пакети та розкидав їх по сміттєвих баках на сусідній вулиці.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 ККУ. Чоловіка затримали, і він перебуває і СІЗО. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Також в межах досудового розслідування проведуть судово-психіатричну експертизу, яка визначить осудність 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, 9 травня в Одесі чоловік по звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину. 

Теги: Одеса вбивство розслідування поліція

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