Знищення ДБР резонансних документів. Відкрито справу про держзраду - ЗМІ

Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє видання «Настоящее время», з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах України.

Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – це «Державна зрада» та 329 – «Втрата документів, що містять державну таємницю».

Зазначається, що розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову.

Нагадаємо, «Главком» провів власне розслідування знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР. Разом з тим аналогічні розслудування провели видання «Радіо Свобода» та «Настоящее время», які стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань.

Зазначимо, що після публікацій матеріалів журналістами Державне бюро розслідувань вийшло з пресрелізом, в якому відкидало будь-яку інформацію про знищення документів, називаючи її маніпуляцією журналістів.

Однак вже через тиждень ДБР все ж визнало факт знищення документів, хоч повідомлення в ЗМІ продовжує називати «інформаційною атакою проти ДБР».

Більше того, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження «за фактом втручання у роботу правоохоронного органу».



