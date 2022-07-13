ДБР врешті визнало, що знищувало секретні документи на початку війни

Спочатку ДБР спростовувало звинувачення, а сьогодні відомство оприлюднило пресреліз, в якому визнало факт нищення документів

Держбюро розслідувань визнало, що слідчі знищили деякі носії секретної інформації на початку повномасштабної війни. Це сталось через тиждень після того, як розгорівся скандал через оприлюднення інформації про це журналістами та блогерами. Про скандал «Главком» детально повідомляв тут: Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича?

Спочатку ДБР все спростовувало, а 13 липня врешті оприлюднило пресреліз, в якому зробило кілька заяв, серед яких одна фактично підтверджує правдивість інформації, яка потрапила до ЗМІ,

Бюро почало своє повідомлення зі звинувачень на адресу «деяких діячів», які займаються «розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави». Правоохоронний орган повідомив, що навіть відкрив кримінальне провадження за фактом втручання у його роботу через оприлюднення даних про знищення документів. Проте у цьому ж пресрелізі відомство фактично вперше визнало, що документи таки знищувалися.

«На початку гарячої фази війни Росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані «Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає», – повідомили у ДБР.

У відомстві запевнили, що знищення низки документів нібито «жодним чином не впливає на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень», та відкинули звинувачення у безпідставному знищенні важливих матеріалів із резонансних справ.

Як відомо, 7 липня журналістка Ірина Ромалійська, а згодом і блогер Сергій Стерненко, заявили, що слідчі ДБР знищили матеріали щодо низки резонансних кримінальних проваджень. Вони, посилаючись на отриману від джерел у правоохоронних органах внутрішню доповідну записку одного із силових органів, стверджували, що 24 лютого о 1.30 із центрального офісу ДБР у Києві вивезли і згодом знищили таємні матеріали. Знищення матеріалів, за даними джерел, санкціонував директор ДБР Олексій Сухачов.

Спочатку у ДБР заперечували факт знищення документів. Там заявили, що звинувачення «не відповідають дійсності та носять відверто маніпулятивний характер».

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше, деякі «знищені», на думку журналістів, провадження вже завершені і передані в суд за останні три місяці», – ішлося у коментарі Держбюро .

Згодом Ромалійська оприлюднила відповідь Офісу генпрокурора на її запит. У відомстві підтвердили, що ДБР дійсно знищило деякі документи.

«Повідомляємо, що згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, яка є у розпорядженні Офісу генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищені управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань», – ідеться у документі.

У відповіді Офісу генпрокурора на запит Ромалійської зазначено також, що прокурори у вказаних кримінальних провадженнях не давали згоди на знищення цих матеріалів.

«На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігалися в інших установах», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Ромалійська вказала, що знищили частину матеріалів щодо розслідувань, які стосувалися, зокрема, підписання Харківських угод, «вугільної справи» Медведчука, справи про причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані, справи про доведення до зубожіння української армії (підозрювані – Янукович, Замана, Лебедєв, Саламатін), справ, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на «Кузні на Рибальському», призначення Семочка заступником СЗР, наказ щодо проходження кораблів через Керченську протоку).

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у разі, якщо підтвердиться інформація про знищення співробітниками Держбюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ, всі причетні до цього будуть покарані. Данілов додав, що якщо вказівку дав глава ДБР Олексій Сухачов, то він за це «особисто відповідатиме».