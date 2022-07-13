Данілов про знищення ДБР таємних матеріалів: винних покарають

Секретар РНБО зазначив, що якщо вказівку дав глава ДБР Олексій Сухачов, то він за це «особисто відповідатиме»

У разі, якщо підтвердиться інформація про знищення співробітниками Держбюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ, всі причетні до цього будуть покарані. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи», – зазначив він.

За словами Данілова, необхідно визначити, за яких обставин співробітники ДБР пішли на цей крок.

«Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було», – наголосив посадовець.

Данілов зазначив, що в сучасному світі щось приховати неможливо.

«Якщо це була Хмельницька область – хто давав вказівку, на території Хмельницької області на той час не було ніякої небезпеки, – наголосив секретар РНБО. – Ланцюжок за ланцюжком, усе це розбиратиметься. Усе це розкладатиметься. Інша справа, якщо когось втягують, вони мають розуміння, що вони нестимуть за це відповідальність. Питання лише часу».

Данілов додав, що якщо вказівку дав глава ДБР Олексій Сухачов, то він за це «особисто відповідатиме».

Раніше журналісти телеканалу «Настоящее время» повідомили, що у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники ДБР знищували важливі документи. Зокрема, джерела в одному з правоохоронних органів передали редакції телеканалу внутрішній документ, в якому детально описується, хто і як вирішив знищити секретні матеріали важливих кримінальних справ.