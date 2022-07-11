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    Політика

    Прокуратура і ДБР відкрили рекордну кількість проваджень за статтею «державна зрада»

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    Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток - Прокуратура і ДБР відкрили рекордну кількість проваджень за статтею «державна зрада»
    Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток
    фото з відкритих джерел

    За першу половину 2022 року правоохоронці відкрили більше проваджень щодо державної зради, ніж у будь-який з попередніх років

    За 2022 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 1000 проваджень за статтею «державна зрада». Це майже стільки ж, скільки відкрили загалом за 2013-2021 роки разом. Про це повідомляє Рух «Чесно» з посиланням на відповідь на запити до Офісу генпрокурора, ДБР та Державної судової адміністрації.

    Водночас за 2018-2021 роки в судах визнано винними підсудних лише по 10 справах, які були подані до 2021 року. Це 4% від кількості всіх справ, які перебували на розгляді в суді. Дані за поточний рік наразі відсутні.

    Із понад двох тисяч проваджень, які були відкриті з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9%.

    Найбільше кримінальних справ за 111 статтею були відкриті з квітня по травень 2022 року – 647. Це більше, ніж у будь-який із попередніх років. Зросла також кількість справ, відкритих саме Державним бюро розслідувань (ДБР).

    «Розпочато досудове розслідування у 312 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 ККУ, з них у 2018 році – 0, у 2019 році – 15, у 2020 році – 6, у 2021 році – 14, у 2022 році – 277 кримінальних проваджень», – ідеться у відповіді ДБР.

    Варто зазначити, що у підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів.

    Кримінальні провадження за статтею «державна зрада»

    Кримінальні провадження за статтею «державна зрада»

    Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток. У 2022 році зокрема вже передано 50 справ (менше ніж 5% із відкритих цього року). Крім того, суди закривають або повертають прокурору доволі багато справ.

    Зокрема за даними Державної судової адміністрації, у 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

    Розгляд у судах проваджень за статтею «державна зрада»

    Розгляд у судах проваджень за статтею «державна зрада»

    Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Кузьміних зареєстрував законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства України за державну зраду.

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    Теги: війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна державна зрада
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    Прокуратура і ДБР відкрили рекордну кількість проваджень за статтею «державна зрада»