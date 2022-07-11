Прокуратура і ДБР відкрили рекордну кількість проваджень за статтею «державна зрада»

За першу половину 2022 року правоохоронці відкрили більше проваджень щодо державної зради, ніж у будь-який з попередніх років

За 2022 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 1000 проваджень за статтею «державна зрада». Це майже стільки ж, скільки відкрили загалом за 2013-2021 роки разом. Про це повідомляє Рух «Чесно» з посиланням на відповідь на запити до Офісу генпрокурора, ДБР та Державної судової адміністрації.

Водночас за 2018-2021 роки в судах визнано винними підсудних лише по 10 справах, які були подані до 2021 року. Це 4% від кількості всіх справ, які перебували на розгляді в суді. Дані за поточний рік наразі відсутні.

Із понад двох тисяч проваджень, які були відкриті з січня 2014 по травень 2022 року, до суду потрапили лише 13,9%.

Найбільше кримінальних справ за 111 статтею були відкриті з квітня по травень 2022 року – 647. Це більше, ніж у будь-який із попередніх років. Зросла також кількість справ, відкритих саме Державним бюро розслідувань (ДБР).

«Розпочато досудове розслідування у 312 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 ККУ, з них у 2018 році – 0, у 2019 році – 15, у 2020 році – 6, у 2021 році – 14, у 2022 році – 277 кримінальних проваджень», – ідеться у відповіді ДБР.

Варто зазначити, що у підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів.

Кримінальні провадження за статтею «державна зрада»

Попри збільшення кількості відкритих справ по державній зраді, до суду передається незначний відсоток. У 2022 році зокрема вже передано 50 справ (менше ніж 5% із відкритих цього року). Крім того, суди закривають або повертають прокурору доволі багато справ.

Зокрема за даними Державної судової адміністрації, у 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

Розгляд у судах проваджень за статтею «державна зрада»

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Кузьміних зареєстрував законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства України за державну зраду.