Звірства росіян в Україні: поліція ідентифікувала 168 тис. окупантів

Слідчі фіксують воєнні злочини військ РФ за трьома напрямками

Українські поліцейські розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених окупантами, та ідентифікували близько 168 тисяч загарбників. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час візиту делегації на чолі з Послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд до криміналістичного центру.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, документування воєнних злочинів – це процес, в якому українці збирають і фіксують докази звірств росіян на полі бою, а ті, хто вчинив ці звірства на війні, мають відповідати.

«Це документування – це надзвичайна, ретельна і необхідна робота, яку українські слідчі виконують і будуть потім використовувати в українських та міжнародних судах. Ті, хто вчинив ці злочини, нестимуть відповідальність», – зазначила Посол США в ООН.

Керівник Головного слідчого управління Нацполіції зазначив, що за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України Нацполіція розпочала понад 42 тисячі кримінальних проваджень. Вони відкриті за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ.

«Це воєнні злочини, які вчиняються проти цивільного населення, для знищення цивільної інфраструктури, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права», – сказав Цуцкірідзе.

За його словами, слідчі Національної поліції у співпраці з працівниками органів прокуратури та Служби безпеки України фіксують воєнні злочини за трьома напрямками:

фіксація злочинів, учинених на території, тимчасово непідконтрольній українській владі,

фіксування наслідків масованих обстрілів, ракетних ударів та використання безпілотних літальних апаратів, внаслідок яких гине цивільне населення та руйнується інфраструктура,

третій напрямок охоплює злочини, які поліцейські виявляють після звільнення територій Збройними силами України. Зокрема тривають слідчі дії на деокупованих територіях Київщини та Харківщини, а також на частині території Херсонської та Миколаївської областей.

«Напевно, в цьому випадку, ми стикаємося з найбільшим жахіттям: ми виявляємо масові захоронення цивільних громадян, в тому числі людей, які здійснювали евакуацію з цих районів. Ми виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. Це тільки на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і 7 – на території Російської Федерації, де здійснюються тортури відносно наших громадян», – повідомив очільник ГСУ Нацполіції.

Цуцкірідзе повідомив, що на даний час поліцейські встановили особи окупантів-катів та заочно вже повідомили їм про підозру. Водночас співробітники відомства встановили 6,6 тис. загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими. Слідчі здійснюють ідентифікацію загиблих людей спільно зі спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За допомогою Посольства США в Україні отримано мобільну лабораторію ДНК-аналізу. Ця лабораторія працювала на місці події у Вінниці під час обстрілу центру міста, а також після обстрілу торгового центру у місті Кременчук. Завдяки сучасному обладнанню лабораторії експерти менш ніж за добу встановили особи всіх загиблих громадян.

«За допомоги наших партнерів Нацполіція розробила ефективні алгоритми розслідування воєнних злочинів. Ми використовуємо ці інструменти для того, щоб якісно документувати та представити задокументовані воєнні злочини в міжнародному кримінальному суді. Ми створили базу «Воєнний злочинець», яка містить інформацію про 168 тисяч встановлених військовослужбовців російської армії», – сказав Цуцкірідзе.