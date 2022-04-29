Банкова відкриває культурний фронт: кого мобілізують (фото)

Керівник Офісу президента в режимі онлайн-зустрічі поговорив з українськими митцями

Митці та діячі шоубізнесу обговорили з Андрієм Єрмаком мистецьку підтримку бійців ЗСУ та культурну промоцію нашої країни у світі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 29 квітня зустрівся із українськими митцями. Єрмак обговорив з ними культурну та волонтерську діяльність під час війни.

Зустріч, зважаючи на реалії сьогодення, відбулася в режими онлайн.

Голова ОПУ поспілкувався з:

Анатолієм Солов'яненком;

Ірмою Вітовською;

Ростиславом Держипільським;

Олексієм Трітенком;

Юрієм Рибчинським;

Тіною Кароль;

Машею Єфросініною;

Славою Жилою;

Юрієм Горбуновим;

Аланам Бадоєвим.

Митці та діячі шоубізнесу обговорили з Андрієм Єрмаком мистецьку підтримку бійців ЗСУ та культурну промоцію нашої країни у світі.

Своєю чергою керівники національних театрів говорили про активну волонтерську діяльність українських театрів під час війни та про митців, що долучаються до лав тероборони.

А Тіна Карпль розповіла, що у Європі сьогодні є митці, які через свої великі шоу-проєкти готові популяризувати Україну у світі та пропагувати українські цінності.

Нагадаємо, кількома днями раніше Офіс президента презентував «план Макфола-Єрмака».

План спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни.