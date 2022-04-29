Банкова відкриває культурний фронт: кого мобілізують (фото)

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Митці та діячі шоубізнесу обговорили з Андрієм Єрмаком мистецьку підтримку бійців ЗСУ та культурну промоцію нашої країни у світі
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 29 квітня зустрівся із українськими митцями. Єрмак обговорив з ними культурну та волонтерську діяльність під час війни.
Зустріч, зважаючи на реалії сьогодення, відбулася в режими онлайн.
Голова ОПУ поспілкувався з:
- Анатолієм Солов'яненком;
- Ірмою Вітовською;
- Ростиславом Держипільським;
- Олексієм Трітенком;
- Юрієм Рибчинським;
- Тіною Кароль;
- Машею Єфросініною;
- Славою Жилою;
- Юрієм Горбуновим;
- Аланам Бадоєвим.
Своєю чергою керівники національних театрів говорили про активну волонтерську діяльність українських театрів під час війни та про митців, що долучаються до лав тероборони.
А Тіна Карпль розповіла, що у Європі сьогодні є митці, які через свої великі шоу-проєкти готові популяризувати Україну у світі та пропагувати українські цінності.
Нагадаємо, кількома днями раніше Офіс президента презентував «план Макфола-Єрмака».
План спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни.