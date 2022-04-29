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    Банкова відкриває культурний фронт: кого мобілізують (фото)

    Керівник Офісу президента в режимі онлайн-зустрічі поговорив з українськими митцями&nbsp; - Банкова відкриває культурний фронт: кого мобілізують (фото)
    Керівник Офісу президента в режимі онлайн-зустрічі поговорив з українськими митцями 
    фото: Скріншот екрана

    Митці та діячі шоубізнесу обговорили з Андрієм Єрмаком мистецьку підтримку бійців ЗСУ та культурну промоцію нашої країни у світі

    Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 29 квітня зустрівся із українськими митцями. Єрмак обговорив з ними культурну та волонтерську діяльність під час війни.

    Зустріч, зважаючи на реалії сьогодення, відбулася в режими онлайн.

    Голова ОПУ поспілкувався з:

    • Анатолієм Солов'яненком;
    • Ірмою Вітовською;
    • Ростиславом Держипільським;
    • Олексієм Трітенком;
    • Юрієм Рибчинським;
    • Тіною Кароль;
    • Машею Єфросініною;
    • Славою Жилою;
    • Юрієм Горбуновим;
    • Аланам Бадоєвим.
    Митці та діячі шоубізнесу обговорили з Андрієм Єрмаком мистецьку підтримку бійців ЗСУ та культурну промоцію нашої країни у світі.

    Своєю чергою керівники національних театрів говорили про активну волонтерську діяльність українських театрів під час війни та про митців, що долучаються до лав тероборони.

    А Тіна Карпль розповіла, що у Європі сьогодні є митці, які через свої великі шоу-проєкти готові популяризувати Україну у світі та пропагувати українські цінності.

    Нагадаємо, кількома днями раніше Офіс президента презентував «план Макфола-Єрмака».

    План спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни.

    Теги: війна шоу-бизнес Андрій Єрмак Офіс президента #stoprussia
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    Банкова відкриває культурний фронт: кого мобілізують (фото)