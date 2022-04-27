Офіс президента презентував «план Макфола-Єрмака»: що він передбачає

План спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни

Офіс президента України 27 квітня презентував «план групи Макфола-Єрмака», який передбачає, що за війну з Україною росіяни платитимуть із власних кишень. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

У середу, 27 квітня, він разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою провів онлайн-зустріч з очільниками дипломатичних установ іноземних держав в Україні, де й презентував зазначений вище план.

«Ми обговорили з послами питання продовження скоординованої, жорсткої та ефективної санкційної політики проти РФ», – написав Єрмак.

За його словами, «план групи Макфола-Єрмака» спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни. А громадяни Росії мають платити з власної кишені за агресію.

Документ пропонує всеосяжні санкції проти фінансових установ Росії та Білорусі, включення РФ до чорного списку FATF і списку держав – спонсорів тероризму.

Обмеження мають торкнутися також експортно-імпортних і страхових операцій та передбачати транспортні заходи на кшталт повного перекриття морського сполучення.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оновила список санкцій проти Росії.

Вони передбачають блокування активів фізичних осіб та компаній на території Великої Британії.



