Офіс президента та уряд розробляють нову стратегію регіонального розвитку

Застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося перше за час війни засідання засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому розглядалися питання функціонування держави в умовах війни. Зокрема, як повідомляє сайт Президента, йшлося про нову стратегія регіонального розвитку.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, у державі вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку.

«Під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності», – заявив Чернишов.

Раніше повідомлялось, що Міністерство економіки спільно з українськими економістами, офісами «Великої четвірки» та іншими провідними консалтинговими компаніями запропонувало ключові принципи для включення до плану післявоєнного відновлення та розвитку України.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що один з принципів післявоєнного відновлення полягає у тому, аби зробити ставку на експорт переробленої продукції в галузях, де Україна вже має конкурентну перевагу на світових ринках.