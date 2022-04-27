Як відбудують Україну: Офіс президента презентував план відновлення та модернізації

Тимошенко розповів про розробку плану відновлення та модернізації країни

В Україні нараз зруйновано більше 18 тисяч об’єктів інфраструктури

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому розглядалися питання функціонування держави в умовах війни. Захід провели у форматі відеоконференції. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він, зокрема, розповів, що нині триває розробка плану відновлення та модернізації країни.

«Наше завдання – зробити базу даних потреб усіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного населеного пункту, від найменшого села до великого міста, виходячи із потреб громади», – сказав Тимошенко.

За словами заступник керівника Офісу президента, нині сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення або модернізації: зруйнована інфраструктура, житлова інфраструктура, адміністративні будівлі, освітян, медична спортивна інфраструктура, благоустрій території, мережі – водоканали, тепло, газ, електропостачання, дорожня інфраструктура, оновлення комунального транспорту, системи аеропортів, залізнична інфраструктура, безпека кожної громади, а також спецпроекти і меморіали.

«На виході ми будемо чітко розуміти, що необхідно кожному селищу, місту, територіальній громаді, району, області загалом», – додав Тимошенко.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні зруйновано більше 18 тисяч об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за майже два місяці війни було зруйновано 30% української інфраструктури, проте більшість об’єктів можна відновити за короткий час за умови фінансування, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки плану післявоєнного відновлення та розвитку України.