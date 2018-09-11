Документальний фільм про Донбас потрапив на розгляд премії «Оскар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Документальна стрічка про хлопчика з Донбасу «The Distant Barking of Dogs»

«The Distant Barking of Dogs» знімали у селі Гнутове Донецької області

Документальний фільм про Донбас «The Distant Barking of Dogs» («Віддалений гавкіт собак», ред.) офіційно пройшов на розгляд на розгляд Американської кіноакадемії, яка може номінувати його на свою головну нагороду — премію «Оскар».

Про це повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров.

«Віддалений гавкіт собак» — наша документалка про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту, офіційно пройшла на розгляд «Оскара», — повідомив Сафаров.

За його словами, існує два шляхи як отримати право подати фільм на «Оскар»: або фільм має потрапити на один тиждень до кінотеатру в Лос-Анджелесі чи Сан-Фрациско, або має перемогти хоча б в одному з кваліфікованих Американською кіноакадемією фестивалів у світі.

«Наш фільм виграв у 5-ти таких фестивалях, тож він тепер кваліфікований на розгляд Американською кіноакадемією», — повідомив Азад Сафаров.

Документальний фільм «The Distant Barking of Dogs» знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.

Село Гнутове поблизу Маріуполя перебуває під контролем України, але регулярно потрапляє під обстріли.