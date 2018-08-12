  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Головна захисниця Поштової площі повідомила про розкол між активістами

    • Розсилка
    Стародавня вулиця під Поштовою площею - Головна захисниця Поштової площі повідомила про розкол між активістами
    Фото: Александр Яремчук
    Стародавня вулиця під Поштовою площею

    Анабелла Моріна вийшла з групи активістів, що відстоювали «Музей на Поштовій»

    Засновниця громадського руху «Почайна», краєзнавець Анабелла Моріна заявила про свій вихід з очолюваної нею групи активістів, що опікувались захистом «Музею на Поштовій». Відповідну заяву вона оприлюднила у себе на Facebook.

    «Я прийняла рішення. Я виходжу з групи «Музей на Поштовій», - написала вона.

    Моріна написала, що вихід із групи активістів не означає її відмову від адвокації створення на Поштовій площі музею

    «Це не означає, що залишаю тему захисту історичного місця і значення Поштової площі, як місця літописних подій хрещення Київської Русі-України. Науково-практичну конференцію ми проведемо. Сакральне місце у Києва буде», - висловила впевненість вона.

    Нагадаємо, напередодні Інститут археології несподівано спростував висновки Інститутів історії, філософії та джерелознавства щодо історичного значення місця, де мають звести торговий центр.

    В Інституті археології при Національній академії наук заявили, що об’єкти та артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, дійсно мають стосунок до культурної спадщини міста, але не є унікальними.

    «Публічні заяви, що саме з цієї ділянки Подолу відпливала до Візантії княгиня Ольга та саме тут відбувався акт Хрещення Русі, є дилетантськими і не підтверджуються ані тогочасними писемними джерелами, ані здобутими на сьогодні археологічними свідченнями…», - йдеться в заяві Інституту.

    Моріна вважає, що такі заяви Інститут археології робить для того, щоб дискредитувати роботу Центру археології Києва, який і проводив розкопки.

    Читайте також 

    Битва за Поштову площу. Влада знайшла «правильних» археологів, які вже не бачать там нічого унікального

    Читайте також
    Київ хрещення музей активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ