Головна захисниця Поштової площі повідомила про розкол між активістами



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Фото: Александр Яремчук Стародавня вулиця під Поштовою площею

Анабелла Моріна вийшла з групи активістів, що відстоювали «Музей на Поштовій»

Засновниця громадського руху «Почайна», краєзнавець Анабелла Моріна заявила про свій вихід з очолюваної нею групи активістів, що опікувались захистом «Музею на Поштовій». Відповідну заяву вона оприлюднила у себе на Facebook.

«Я прийняла рішення. Я виходжу з групи «Музей на Поштовій», - написала вона.

Моріна написала, що вихід із групи активістів не означає її відмову від адвокації створення на Поштовій площі музею

«Це не означає, що залишаю тему захисту історичного місця і значення Поштової площі, як місця літописних подій хрещення Київської Русі-України. Науково-практичну конференцію ми проведемо. Сакральне місце у Києва буде», - висловила впевненість вона.

Нагадаємо, напередодні Інститут археології несподівано спростував висновки Інститутів історії, філософії та джерелознавства щодо історичного значення місця, де мають звести торговий центр.

В Інституті археології при Національній академії наук заявили, що об’єкти та артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, дійсно мають стосунок до культурної спадщини міста, але не є унікальними.

«Публічні заяви, що саме з цієї ділянки Подолу відпливала до Візантії княгиня Ольга та саме тут відбувався акт Хрещення Русі, є дилетантськими і не підтверджуються ані тогочасними писемними джерелами, ані здобутими на сьогодні археологічними свідченнями…», - йдеться в заяві Інституту.

Моріна вважає, що такі заяви Інститут археології робить для того, щоб дискредитувати роботу Центру археології Києва, який і проводив розкопки.

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