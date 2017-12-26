Головою Українського культурного Фонду стала дружина Порошенка

За кандидатуру Марини Порошенко одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Українського культурного Фонду

У п’ятницю, 19 січня, міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду, повідомляє прес-служба Міністерства культури України. Заступаючи на посаду, Марина Порошенко подякувала «за прояв високої



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Міністр культури Євген Ніщук і перша леді Марина Порошенко

За кандидатуру Марини Порошенко одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Українського культурного Фонду

У п’ятницю, 19 січня, міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду, повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Заступаючи на посаду, Марина Порошенко подякувала «за прояв високої довіри з боку авторитетних та поважних діячів української культури та мистецтва».

«Переконана, що Український культурний фонд буде сприяти модернізації сектору культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати стартапи культурних та мистецьких проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідницьку діяльність мистецької спільноти, а також - співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України у світі», - зазначила вона.

У ході обговорення діяльності Українського культурного фонду було оголошено про конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Фонду, який триватиме з 22 січня до 2 лютого.