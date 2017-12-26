  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
    Культура

    Головою Українського культурного Фонду стала дружина Порошенка

    За кандидатуру Марини Порошенко одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Українського культурного Фонду
    У п’ятницю, 19 січня, міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду, повідомляє прес-служба Міністерства культури України. Заступаючи на посаду, Марина Порошенко подякувала «за прояв високої
    • Сьогодні, 19:27
    • Розсилка
    Міністр культури Євген Ніщук і перша леді Марина Порошенко
    Міністр культури Євген Ніщук і перша леді Марина Порошенко

    За кандидатуру Марини Порошенко одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Українського культурного Фонду

    У п’ятницю, 19 січня, міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду, повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

    Заступаючи на посаду, Марина Порошенко подякувала «за прояв високої довіри з боку авторитетних та поважних діячів української культури та мистецтва».

    «Переконана, що Український культурний фонд буде сприяти модернізації сектору культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати стартапи культурних та мистецьких проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідницьку діяльність мистецької спільноти, а також - співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України у світі», - зазначила вона.

    У ході обговорення діяльності Українського культурного фонду було оголошено про конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Фонду, який триватиме з 22 січня до 2 лютого.

    Читайте також
    Мінкульт Євген Нищук культура Марина Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ